◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクの上沢直之投手（31）が「死ぬ気」の投球を見せた。大一番の立ち上がりは苦しんだ。初回。先頭の中島大輔に左翼線への二塁打を許すと、2死三塁となりボイトに左前先制打、浅村栄斗に中越えの適時二塁打を打たれて2失点。2回にも1点を奪われた。「（序盤は）ヒットも出たし、真っすぐもあまりファウルにならないし。でも、起きてしまったことをいつもでも後悔