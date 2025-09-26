◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク宮城）2位日本ハムの勝利により、一気に連覇達成とはならなかったが、小久保ホークスも楽天相手に今季30度目の逆転勝ちを収め、優勝マジックをいよいよ「1」とした。いわゆる「王手」というやつだ。リーグ優勝へのマジックナンバーを初点灯させたのが9月5日の本拠地楽天戦。今季最多となる18安打を放ち、11得点の大勝で「M18」をともしたわけだが、そこから3週間かけてよう