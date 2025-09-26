¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï26Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Ç±éÀâ¤·¡¢ÁÏÀß80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÏ¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¡¢ÈË±É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÏ¢¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£