スマートニュースメディア研究所は２６日、主なニュースの情報源として、ユーチューブなどの動画系ＳＮＳを多く利用している人ほど陰謀論的な思考をする傾向があり、新聞を多く利用している人は逆の傾向があるとする調査結果を発表した。同研究所と世論調査などの専門家らが行った「メディア価値観全国調査」（郵送方式）の結果を分析した。調査では陰謀論的思考の強さを測るため、５項目の内容についてどの程度正しいと思うか