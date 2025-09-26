◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４巨人（２６日・横浜スタジアム）巨人のドラフト５位・宮原駿介投手が１軍通算１１登板目でプロ初ホールドをマークした。４番・岡本の同点２ランなどで３点差を追いついた直後の５回から登板。この試合、両チーム通じて初めての３者凡退で攻撃の流れをキープし「ホールドできたことは本当、素直にうれしいです」とうなずいた。前回２３日の広島戦（マツダ）は１回２安打１失点で２３球を