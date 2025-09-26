¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ400.58¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6347.90¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï25Æü¤Þ¤Ç3ÆüÂ³Íî¤·¤Æ²¼¤²Éý¤¬·×400¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ÃÍ¤´¤í´¶¤Î½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Ï·øÄ´¤È¤Î¸«Êý¤âÅê»ñ²È¿´Íý¤ò»Ù¤¨¤¿¡£