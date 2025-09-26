俳優の北村匠海さん（27）、綾野剛さん（43）、林裕太さん（24）が26日、韓国で行われた第30回釜山国際映画祭で、『The Best Actor Award （最優秀俳優賞）』を3人そろって受賞。喜びを明かしました。映画祭のコンペティション部門に選出された映画『愚か者の身分』（10月24日全国公開）に出演している北村さんたち。映画で3人は、貧しさから闇ビジネスの世界に足を踏み入れ、抜け出せなくなった若者たちを演じています。そして、