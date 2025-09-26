「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）広島が大敗を喫し、最下位・ヤクルトに３年ぶりのシーズン負け越しが決まった。ヤクルトとのゲーム差は４となった。先発・床田が乱れた。初回に１点を失い、三回に６失点。今季自己ワーストタイの三回途中１０安打７失点でＫＯされた。３年連続の２桁勝利はならず、自己ワーストを更新する１２敗目。９月は４戦４敗となった。若手主体の攻撃陣は、大卒２年目の佐藤啓が存在感