´Ú¹ñ¤Î¿·ÃóÆüÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Íû³Ò¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥ç¥¯¡Ë»á¤¬26Æü¡¢ÆüËÜ¤ËÃåÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢²¼¤Ç¡¢½é¤ÎÃóÆüÂç»È¤È¤·¤Æ26Æü¤ËÃåÇ¤¤·¤¿Íû³Ò»á¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Çµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íû»á¤Ï¸µ¥Ù¥È¥Ê¥àÂç»È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶ÉÄ¹¤äÃóÆü¸ø»È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢´Ú¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¡ÖÆüËÜÄÌ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£