¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç1¡½11¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¿ÀµÜ¡Ë¹­Åç¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦º´Æ£·¼²ðÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¥×¥í½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£0¡½7¤Î4²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç°ìÎÝ¼ê¤Î¥ª¥¹¥Ê¤ò¶¯½±¤¹¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¡£¥×¥í½éÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÀÅ²¬Âç¤«¤é23Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿º¸ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¡£É¬»à¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿