◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４巨人（２６日・横浜）巨人の泉口友汰内野手が、ＤｅＮＡ戦で「３番・遊撃」でスタメン出場。チームは敗れたが、３安打１打点の活躍を見せて、打率２割９分９厘とした。まずは、初回２死、東のカーブを右翼フェンス直撃の三塁打として先制点につなげた。「うまく反応できたというか、待ってはなかったんですけど、良い結果になってくれてよかったかなと思います」と語った。１―４の５回