クレープ専門店「MOMI&TOY’S」から、秋限定の新作が登場します。今回は、秋の味覚であるかぼちゃと紫芋を贅沢に使った2種類のクレープ。キャラメルやチーズケーキ、ベリーやバニラアイスと組み合わせた華やかなラインナップは、まるでスイーツの宝石箱♡季節を感じる一品で、ハロウィン気分も盛り上がりますよ。 新宿本店＆髙島屋店の秋パフェ 新宿本店 新宿髙島