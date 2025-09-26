嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は２０日に最終回を迎えた。武装集団「妖」が制圧され、無事に事件解決と思いきや、ラストに衝撃のシーンが待っていた。屋上にいる青鬼（菊池風磨）が誰かの肩に手を置くと、その人物は刑事・武蔵（櫻井）の妻・裕子（比嘉愛未）にそっくりだった…。裕子には、いまだ姿を見せていない妹・林田裕奈が存在していると示唆されており、ラスト人物が裕子なのか、それとも別人物なの