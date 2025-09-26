ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２５日、訪問先の米ニューヨーク証券取引所で演説した。北朝鮮が量産を進める核兵器について「懸念されるのはほかの国に輸出することだ。その可能性は高い」と述べた。「北朝鮮が信頼できる唯一の相手はトランプ大統領だ」と語り、早期の米朝交渉再開を米国に促した。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２１日、最高人民会議（国会）で行った演説で