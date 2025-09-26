俳優の吉沢亮さん（31）主演の映画『国宝』の原作本、『国宝 上 青春篇』と『国宝 下 花道篇』が、26日発表の『オリコン週間文庫ランキング』で、8週連続1位・2位を独占。同ランキング史上初の快挙を達成しました。1位は『国宝 上 青春篇』で週間売り上げ3.2万部、2位は『国宝 下 花道篇』で週間売り上げ2.8万部を記録。8月11日付の『オリコン週間文庫ランキング』で上巻が1位、下巻が2位を獲得して以来、8週連続でシリーズ2作品が