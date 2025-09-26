2025年9月24日、台湾メディアの三立新聞網は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が台湾で公開され、台湾限定のオリジナルポスターが即日完売したと報じた。劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が今月24日に台湾で公開された。日本では19日に公開され、初週末に12億5000万円の興行収入を記録し、興行ランキング1位を獲得。チェンソーのごう音が劇場版「鬼滅の刃」無限城篇 第一章 猗窩座再来の10週連続首位という目標を断ち切った。日本