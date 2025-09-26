国民スポーツ大会（旧国民体育大会）硬式野球の部は29日に滋賀で開幕する。今夏の甲子園で16強に導いたエースの最速147キロ左腕・吉川陽大投手（3年）はプロ志望届を提出済みで、今大会が10月23日のドラフト会議に向けた最後のアピール機会になる。22年夏の甲子園では東北勢初の甲子園優勝に導いた名将・須江航監督が吉川のストロングポイントを語った。（聞き手アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）――中学時代は神奈川