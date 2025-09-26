『ミスミソウ』『毒娘』の内藤瑛亮監督最新作、鈴木福が“闇バイト”の主人公を演じるモンスターパニック・アドベンチャー『ヒグマ!!』が11月21日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。鈴木福演じる主人公・小山内の「闇バイト……やったんだ」という告白から始まる予告編は、闇バイトにしくじった青年たちが真夜中の森に連れてこられ、規格外の “最強ヒグマ”と遭遇し、そこから壮絶なバトルが繰り広げられる