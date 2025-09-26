第３０回釜山国際映画祭のコンペティション部門に出品された「愚か者の身分」（永田琴監督、１０月２４日公開）の北村匠海、林裕太、綾野剛が２６日、３人そろって最優秀俳優賞を受賞した。受賞したことに対して北村は「率直に３人でとるっていうのが、すごいこと」と感激。綾野も「３人で１人の感情として捉えてもらえたことがとても嬉しい」とコメント。林も「まだ実感がわかない」「僕たちの作った映画が釜山で評価され、称