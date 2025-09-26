µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤âº£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£?¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ?¤ÎµÕ½±¤ËÁø¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£Ä£å£Î£ÁÁê¼ê¤Ë£¶»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£´¾¡£±ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£¹¤È¹¥ÁêÀ­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»³ºê¡£¥ê¡¼¥°£²°ÌÃ¥¼è¤Î¤¿¤á¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤£Ä£å£Î£Á£²Ï¢Àï¤Î½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡££±¡½£°¤Î½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎéâÌ¾¤Ë»àµå¡¢Â³¤¯·¬¸¶¡¢Åû¹á¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá