お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が２６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ〜」に出演し、既婚者である市職員とラブホテルで何度も密会していた弁護士で群馬・前橋市長の小川晶氏について言及した。小川市長を巡っては、市職員の男性と２人で複数回にわたってラブホテルを訪れたとする報道について２４日、臨時記者会見を開き、ホテルを訪れた点は認めたものの「男女の関係はありません」と否定。目的は「