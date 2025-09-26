川口オートのナイター「東京スポーツ新聞社杯」は２６日に２日目を開催し、準決勝戦が行われた。９Ｒの準々決勝Ｂでは７番車の青木治親（４９＝川口）が鋭い速攻を決めて快勝。準決Ｂの勝ち上がり条件は１着のみとあって「優出できてよかった。スタートした直後から、うまく道が開けた」と満面の笑みを浮かべた。愛機の動きも徐々に上向き。「準決に向けてはヘッド周りを扱った。手前とかが悪くなかった。初日よりは良くなっ