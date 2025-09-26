パ首位のソフトバンクは２６日の楽天戦（楽天モバイル）に４―３の逆転勝ちを収め、優勝マジックを「１」とした。序盤に３点を先取されるも、先発・上沢直之投手（３１）が粘りの投球。７回３失点でキャリア最多に並ぶ１２勝目（６敗）を挙げた。２７日の西武戦（ベルーナ）に勝って連覇を決める。試合後、小久保裕紀監督（５３）は「４回一死二、三塁。あそこで（追加点を）取られていたら一方的になったかもしれない。３点で