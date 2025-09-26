¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÂçËã¤òÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢¡Ö¼Á¤ÎÎÉ¤¤ÂçËã¤òµÛ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÈþÍÆ±¡·Ð±Ä¼Ô¡¢¹âºê½Ó´îÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âºêÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯8·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÂçËã¤ª¤è¤½6¡¦958¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê3Ëü5000±ßÁêÅö¤òÈ¯Á÷¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¹âºê