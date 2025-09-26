Photo: はらいさん/ギズモード・ジャパン あのウォッチも本当は使ってみたかった。Appleエコシステムはどうしても閉鎖的と言われがち。実際、iPhoneとスムーズに連携できるスマートウォッチは事実上Apple Watchだけです。もちろん、一部の他社製ウォッチも通知受信などに対応していますが、iOSとの連携はイマイチで機能はかなり限定的。 しかし、Appleがついに重い腰を上げ、サードパーティ