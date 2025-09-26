¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¹¤®ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ï³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤¬Çã¤¤µù¤ê¡¢ÄÂÂß¤Ë¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¤­²È¤Î¤Þ¤ÞÅ¾Çä½ÐÍè¤ë¤Þ¤ÇÊüÃÖ¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤òµó¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¯¿Í¤¬Çã¤¨¤º¡¢½»¤á¤Ê¤¤³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÅÔÃÎ»ö¤ÏÊüÃÖ¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¡Ö¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´ÃÏ