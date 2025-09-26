＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】客席に降臨した“国民的著名人”いよいよ終盤戦を迎えた大相撲九月場所十三日目。連日多くの著名人が観戦に詰めかける中、東方のたまり席最前列にひと際目立つ存在感の国民的著名人が降臨。「存在感が別格」「抜群の安定感」などファンがざわついた。問題のシーンは関脇・霧島（音羽山）が前頭十一枚目・正代（時津風）を寄り切って6勝目を挙げた一番でのこと。