「楽天３−４ソフトバンク」（２６日、楽天モバイルパーク）楽天が痛恨の逆転負けで、２７日のオリックス戦に敗れればＣＳ進出の可能性が完全に消滅する土俵際に立たされた。初回、二回と相手先発・上沢を攻め、３点の先制に成功したが、継投に入った六回からが誤算だった。六回無死一塁で先発・古謝から２番手の宋家豪にスイッチ。柳町に２ランを被弾し、七回には西垣が近藤、栗原に連続適時打を許して逆転を喫した。試合