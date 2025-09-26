¿Í¤Î¿´¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Ë´ûº§¤Ê¤Î¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´¤Î»õ»ß¤á¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÎø¿´¤¬¡ÖÎø°¦¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö½ª¤ï¤êÊý¡×¤À¡£¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÉÔÎÑ¤Ë¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÎø°¦¡×¤òµá¤á¤¿¤¤¤«¤é¡Äº§³°Îø°¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿40ºÐ½÷À­¤¬ÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö42ºÐ¡¢1Ç¯¸Â¤ê¤ÎÉÔÎÑ¤ÎÎø¸¶°Æ¡§µµ»³ÁáÉÄ¥Þ¥ó¥¬¡§poko¡Ê@daccho_poko¡Ë(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)