◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが終盤の鮮やかな逆転劇で3連勝を飾った。1点を追う7回に近藤健介、栗原陵矢の連続適時打が飛び出した。7回3失点の上沢直之が自己最多に並ぶ12勝目。優勝マジックを「1」とし、リーグ2連覇に王手をかけた。3点を追う6回には柳町達のバックスクリーンに飛び込む5号2ランで反撃を開始した。小久保裕紀監督は「（柳町）達のホームランで雰囲気が変わった」と流