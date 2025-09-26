◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが終盤の鮮やかな逆転劇で3連勝を飾った。1点を追う7回に近藤健介、栗原陵矢の連続適時打が飛び出した。7回3失点の上沢直之が自己最多に並ぶ12勝目。優勝マジックを「1」とし、リーグ2連覇に王手をかけた。上沢は2回までに3点を先行されたが、3回以降は無失点で味方の逆転劇につなげた。試合後、小久保裕紀監督は「4回1死二、三塁のところで取られていたら