8月末から9月にかけて新潟県新発田市や五泉市などのダムで避雷針の盗難被害が相次いでいる。地域の住民の安全を守る施設で相次ぐ盗難に施設を管理する県は窃盗行為をやめるよう呼びかけている。 ■ダムの『避雷針』と『避雷導線』盗まれる 窃盗被害にあった新発田市にある内の倉ダムの島潟警報局。8月28日、約10mの高さにある長さ約3mの避雷針と、そこにつながる約12mの避雷導線が盗まれているのが見つかった。河川の警報局は