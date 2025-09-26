【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は26日、加盟国へのロシアの無人機（ドローン）などによる領空侵犯が相次いだことを受け、早期覚知などの対応強化が柱の「ドローンの壁」構築に向けた初の国防相級協議をオンラインで開催した。26日の協議はEUで防衛問題を担当するクビリウス欧州委員が主導し、ウクライナに隣接する4カ国、バルト3国、フィンランド、ブルガリア、デンマークの計10カ国が出席。親ロシアのオルバン首相が率い