きょうの為替市場は前日の急速なドル高が一服しており、ドル円は一時１４９円台半ばに伸び悩んでいる。先ほど注目されていたＦＲＢが重視しているインフレ指標であるＰＣＥ価格指数が発表になったが、コア指数は前年比２．９％と、パウエル議長の言及通りの内容となった。市場予想とも一致。 これを受けて為替市場はドル安の反応が見られている。一部には今週発表の米経済指標が強い内容が相次いだこともあり、予想を上回る