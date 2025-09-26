Snow Manの目黒蓮さん（28）や俳優の川口春奈さん（30）が、ブランドアンバサダーを務める『フェンディ 2026年春夏 コレクション』に参加しました。イタリア・ローマを代表するラグジュアリー ブランド『FENDI』は現地時間24日、ミラノのショールームで、シルヴィア・フェンディさんの2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションを発表。日本からはブランドアンバサダーを務める2人が特別に参加しました。さらに、ボーイズグループ