「ＤｅＮＡ５−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが競り勝ち、本拠地ＣＳ開催に大きく前進した。２７日の巨人戦で勝てば２位が確定する。先発の東克樹投手がアクシデントで緊急降板。自ら異変をベンチに伝えた。六回、先頭の代打・増田陸を打席に迎えて２球目を投じた後、指先に視線を向けてからベンチに向かって左手を挙げて合図。ベンチ裏へ引き上げると、そのまま交代となった。東は六回途中４失点で降板。試