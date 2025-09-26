「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会を前に、２６日は公式会見が行われ、細川一颯が、ＲＩＺＩＮにも出場した赤田功輝と乱闘を繰り広げた。フェースオフで不気味な表情で何かをつぶやいた赤田が離れ際に細川を突き飛ばし、細川が激怒。顔面を殴打し、激しい破裂音が響き渡った後、そのまま乱闘が勃発した。引き離さ