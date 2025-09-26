【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界で人気のキャラクターアニメーションコンテンツ『Spookiz』の新シーズンが10月17日にスタート。このたび約5年ぶりとなる新シーズンのティザー映像第2弾が公開された。 ■キョンシーのKongkongとゾンビのZiziが熊に襲われる!? 『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（9月25日現在）、総再生回数32