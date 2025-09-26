¹­Åç¤Ê¤É3µåÃÄ¤ÇÄÌ»»19Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿µªÆ£¿¿¶×»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½Âå¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¹­Åç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¡£µªÆ£»á¤Ï¡Öº£¤ÏÅÜ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡£Ë«¤á¤Æ¿­¤Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀïÎÏ°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¥×¥í¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤ÇÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤â¤Þ¤¿¥×¥í¤À¤«¤é¤À¡£µªÆ£»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¡£Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£ËÞÂÇ¤Ç¤â°ìÎÝ¤Þ¤Ç¤·