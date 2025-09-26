´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤Ç26Æü¡¢¸¡»¡Ä£¤òÇÑ»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢¿·¤¿¤ËÁÜºº¡¦µ¯ÁÊ¸¢¤ò»ý¤Äµ¡´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç26Æü¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¼çÆ³¤Ç¸¡»¡Ä£¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¡ÖÀ¯ÉÜÁÈ¿¥Ë¡¡×¤Î²þÀµ°Æ¤¬ÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡°Æ¤ÎÄÌ²á¤ò¼õ¤±¶á¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë³ÕµÄ¤Ç²þÀµ°Æ¤ÏµÄ·è¤µ¤ì¡¢1948Ç¯¤Ë¸¡»¡Ä£Ë¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¸¡»¡Ä£¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸¡»¡Ä£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÜºº¡¦µ¯ÁÊ¤Î¸¢¸Â¤Ï¿·