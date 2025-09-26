Âè30²ó³ø»³±Ç²èº×¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬26Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¡Ê±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡¢10·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë°½Ìî¹ä¡Ê43¡ËÎÓÍµÂÀ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë3¿Í¤Ç¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤È¶Ã¤­¤Ä¤Ä´¶·ã¤·¤¿¡£°½Ìî¤â¡Ö3¿Í¤Ç1¿Í¤Î´¶¾ð¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢ÎÓ¤â¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬