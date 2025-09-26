巨人が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に４―５で惜敗。２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は３・５に広がり、２位奪取は遠のいた。追い上げもむなしく、手痛いミスから勝敗は決した。先発・山崎は?お得意さま?のＤｅＮＡ打線相手ながら序盤から失点を重ね、３回４失点ＫＯ。それでも打線は１―４の５回に泉口の適時打、岡本の２ランで試合を振り出しに戻すことに成功したものの、７回には５番手・中川が無死一、二塁から山本に右前打を浴