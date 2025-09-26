◆パ・リーグ楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイルパーク）ソフトバンクの柳町達外野手が「５番・左翼」で先発出場し、流れを呼び込む５号２ランを放った。０―３の６回１死一塁。２番手・宋の真ん中高めの１４８キロを捉えた。中堅バックスクリーンに飛び込む一発で、キャリアハイを更新。「（打球が飛んだ方向が）センターだったので、『頼む、入ってくれ』と思ってた。（本塁打になって）よかった。（優勝マジッ