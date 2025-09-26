◆パ・リーグ楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイルパーク）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が「３番・三塁」で先発し、第４打席に決勝二塁打を放った。近藤の適時三塁打で同点に追いついた７回、なおも１死三塁。西垣の初球を振り抜き、右翼線を破った。三塁走者・近藤が決勝のホームイン。「自分が打てるゾーンに来たら振ると決めていた。気持ちもめちゃくちゃ入ったし、おいしいところをいけてよかった」と笑顔を見