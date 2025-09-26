穏やかな海と荒れている海だったら、魚が釣りやすく、かつ釣れそうなのは穏やかな海と思いがちですが、狙うターゲットによっては必ずしもそうとは言い切れないのが釣りの面白さ。さすが危険な釣行は論外ですが、ショアからでもオフショアからの釣りでも、釣り人に天気はあまり関係ないのです。オフショアの荒波、磯に叩きつける雨、そして夜間の冷え込み…、そんな過酷な環境でも釣りをやめられないアングラーに向けて開発された、