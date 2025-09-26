キャスター・辛坊治郎氏（69）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、大阪・関西万博に「19回目」の訪問をしたと報告した。辛坊氏は「19回目の万博なう」とし「前回9月19日、過去最高に混んだ日に来たが、今日は間違いなくそれ以上に混んでいる。予約制で上限が限られている筈だが、日中帰る人が少なく、会場内に滞留してる人の数が多い印象。今日から毎日花火が始まった影響だろう。東ゲート入場は午後3時、待ち時間なし