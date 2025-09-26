£Ä£å£Î£Á£µ¡½£´µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼·²ó¡¢»³ËÜ¤Î±¦Á°ÂÇ¤ËÅ¨¼º¤¬Íí¤ß¡¢£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï»³ºê¤¬£³²ó£´¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤¿¤Î¤¬¶Á¤­¡¢£³Ï¢ÇÔ¡£¡þ¥ä¥¯¥ë¥È£±£±¡½£±¹­Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÀèÈ¯Á´°÷°ÂÂÇ¤ÇÂç¾¡¤·¡¢º£µ¨¤Î¹­ÅçÀï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»°²ó¤Ë»³ÅÄ¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£µÄ¹Ã»ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¹­Åç¤Ï¾²ÅÄ¤¬¸í»»¡£¡þºå¿À