全日本空輸は26日、午後7時50分ごろから同社ウェブサイトで、国内線の予約システムに不具合が生じたと発表した。オンラインチェックインなど、一部の機能が利用できない状態となった。「ANAアプリ」でも同様の障害が起きている。全日空によると、オンラインでの空席照会や座席指定、決済などもできない。実際に空港に行けば、チェックインなどはいずれも行えるという。国際線では不具合は起きていない。原因を調査しており、復