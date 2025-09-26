札幌市西区平和で2025年9月26日午後7時55分ごろ、男性がクマに襲われました。襲われたのは犬の散歩をしていた43歳の男性で、右腕にけがをして病院に搬送されました。午後8時、クマに襲われた男性から「クマに襲われました。体長は2メートルくらいだったと思います。右手を怪我しています。血も出ています。平和丘陵公園の真ん中あたりで襲われて、いま近所の家に逃げてきました。飼い犬も公園においたままです。襲われたのは