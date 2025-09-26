８月に現役引退を発表したプロボクシングの前ＷＢＣ世界ミニマム級王者・重岡優大さん（２８）が２６日、後楽園ホールを訪れ、現役時代に所属していたワタナベジムの選手たちを応援。熊本市中央区の水前寺駅近くでオープン予定のカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅｃａｆｅ」の準備に奮闘していることを報告した。優大さんは、５月の世界戦後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け故郷・熊本県内の病院でリハビリ中の前ＩＢＦ世界